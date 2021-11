Meghan «fais ton boulot et arrête de geindre»

Big Brother VIP: Thomas Markle Jr puts other housemates offside with 'brutal' Meghan interviewhttps://t.co/Knr8GaceT2 — NewsfeedsMedia (@NewsfeedsMedia) November 2, 2021

Après le père, la sœur, c'est au tour du frère aîné de Meghan Markle, Thomas Jr, de s'en prendre à sa cadette. L'homme de 55 ans participe actuellement à la version australienne de Big Brother. Dans le premier épisode de l'émission, diffusé récemment, Thomas Jr s'est complètement lâché, qualifiant Meghan de personne «blasée, superficielle et vaniteuse».

Face aux autres participants consternés, il est également revenu sur l'interview accordée à Oprah Winfrey, au cours de laquelle la duchesse de Sussex confiait avoir eu des pensées suicidaires. «Je n’y crois pas à 100%. Elle savait dans quoi elle mettait les pieds», a-t-il estimé, tout en se faisant donneur de leçon et clamant que «l'argent et la célébrité lui sont montés à la tête». «Si on est payé 4 millions de dollars par an, pour faire la révérence, serrer des mains, prendre des photos et s’occuper de quelques œuvres de charité, c’est quand même un peu le jackpot. Alors fais ton boulot, et arrête de geindre».

Le frère aîné de la duchesse avait même été plus loin en envoyant une lettre directement au prince Harry, pour le prévenir que Meghan allait «ruiner sa vie». Pour lui, ce n'est d'ailleurs plus qu'une question de temps avant que le couple ne se sépare. D'ailleurs d'après le quinquagénaire, Harry ne serait plus heureux avec Meghan, «sur toutes les photos précédentes, il avait le sourire aux lèvres. Et sur toutes celles d’après, il ne l’a plus», présume-t-il, tout en lui présageant un destin similaire à l'ex-époux de la duchesse. «Le type avec qui elle était mariée la première fois, Trevor (Engelson) (…) Ce type s’occupait d’elle, il l’adorait. Et elle lui a marché dessus et l’a largué aussi vite. Après la rupture, elle lui a envoyé la bague par la poste. Harry est le prochain sur la sellette».

Malgré ces attaques d'une violence sans nom, Thomas Markle Jr a tenu à préciser tout de même qu'il «aimait» sa sœur, qu'il n'a plus revue depuis dix ans, et serait prêt à tout pour rencontrer son neveu Archie et sa nièce Lilibet.

(mm/L'essentiel)