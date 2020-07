Ciara a failli briser la main de son mari quaterback

Le quaterback de 31 ans se prépare à devenir papa pour la deuxième fois, et a participé, en virtuel, au «Jimmy Kimmel Live!», le 20 juillet, avant l'arrivée imminente du bébé. Lorsque l’hôte invité Joel McHale lui a demandé s'il serait autorisé à entrer dans la salle d'accouchement quand Ciara entrera en travail, en raison de la pandémie de Covid-19, Russell Wilson a répondu: «C'est ce que nous ne savons pas. C'est un peu le côté fou de la chose. Je l'espère. De toute évidence, le Covid-19 est une chose tellement folle en ce moment avec la pandémie et tout le reste.»

«Bébé, bébé, bébé, l'autre main»

Mais une chose est sûre: il sera prêt cette fois-ci, après que lors du précédent accouchement un geste de Ciara a failli avoir un impact important sur sa carrière sportive. «La dernière fois, elle a pris ma main», se souvient-il, ajoutant que c'était sa main de lanceur à laquelle la chanteuse s'accrochait. «Elle me l’a presque cassée. Elle serrait ma main droite. J'ai dit : "Bébé, bébé, bébé, l'autre main, l'autre main". Alors, elle a attrapé ma gauche. Alors, j'espère qu'elle le saura cette fois-ci», dit-il.

Russell Wislon et Ciara, qui sont devenus parents de Sienna en 2017, attendent un petit garçon. Mais ce ne sera pas le premier fils de la chanteuse des Goodies, car elle est aussi la mère de Future, six ans, qu’elle a eu avec son ex, le rappeur Future.

(L'essentiel/CoverMedia)