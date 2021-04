Sofia Richie a rapidement retrouvé l’amour

La page est définitivement tournée sur son histoire avec Scott Disick. Six mois après sa rupture avec l’entrepreneur de 37 ans, Sofia Richie, 22 ans, sort désormais avec Elliot Grainge, un producteur de musique de 27 ans. Les deux Américains, qui ont été vus ensemble en sortant d’un restaurant japonais à Beverly Hills, ce lundi de Pâques, ont officialisé leur romance en postant leur première photo ensemble sur Instagram.

Mais les amoureux se connaissaient déjà depuis longtemps. «Ils ont été amis pendant des années et Elliot est très proche du frère de Sofia, Miles, a révélé une source à eonline.com. Ils s’amusent et sont très heureux ensemble. C’est vraiment bien pour Sofia d’avoir un homme dans sa vie que sa famille approuve et apprécie».

Il faut dire que la relation entre la fille de Lionel Richie et l’ex de Kourtney Kardashian, qui aura duré trois ans, n’avait pas enchanté la famille de Sofia, notamment à cause de leur différence d’âge. «Scott est à un stade très différent dans sa vie et est vraiment concentré sur un style de vie plus calme, sur ses enfants et ses entreprises d’investissement. Et Sofia essaie toujours de savoir ce qu’elle veut faire de sa vie, ce qui les a séparés au fil du temps», avait confié un proche, durant l’été 2020, à Us Weekly. De son côté, Scott semble toujours attiré par les jeunes femmes. Depuis qu’il a quitté Sofia, il a jeté son dévolu sur l’actrice Amelia Gray, 19 ans, fille des acteurs Lisa Rinna et Harry Hamlin.

(L'essentiel/lja)