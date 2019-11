Ashley Graham se sert de la prière comme excitant

Enceinte de son premier enfant, Ashley Graham a une vie sexuelle plutôt intense. Et pour la pimenter, le mannequin grande taille a trouvé une astuce étonnante: elle fait des prières et de la méditation avec son mari, le réalisateur Justin Ervin. «On prie et d'un coup, on se dit: "Tu ressens ça?" a-t-elle expliqué à la youtubeuse Lilly Singh. La lumière baisse, la musique pieuse s'amplifie. Après avoir prié, on s'arrache nos vêtements.»

Pour l'Américaine de 32 ans, c'est un bon moyen de se rapprocher «spirituellement et physiquement». En juin dernier, Ashley expliquait déjà que le sexe était très important pour l'harmonie de couple. «Même si vous n'avez pas envie, faites l'amour. Je me suis aperçue que si nous ne faisions pas l'amour, nous étions agressifs et quand nous le faisons, on est tout le temps collés l'un à l'autre», confiait-elle.

(L'essentiel/lja)