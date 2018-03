Bella ressort un cliché brûlant avec Kendall

Elle avait gardé ça secret durant presque un an. Et pour cause: cette photo n'est pas à mettre sous les yeux de tout le monde. Ce week-end, Bella Hadid a publié sur son compte Instagram un cliché où elle est en compagnie de Kendall Jenner, le haut du bikini à la main et courant se jeter à l'eau. Les deux jeunes femmes sont entourées de la chanteuse Justine Skye et la photographe Renell Medran.

Si Bella Hadid ne précise ni le lieu ni la date de la photo, elle semble provenir d'une série prise en mai 2017 et partagée alors sur leurs comptes respectifs.

(L'essentiel/flu)