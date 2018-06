Cardi B a organisé une fête pour son futur bébé

En général, une babyshower, fête organisée pour fêter l'arrivée future d'un bébé, a lieu en journée et tout le monde boit du thé et mange des gâteaux, tandis que la future maman déballe les cadeaux qu'on lui a apportés. Cardi B et Offset n'ont pas tout à fait respecté la tradition.

Cette semaine, leur babyshower, intitulée «Un conte de fées du Bronx», a été organisée en fin de soirée, dans une galerie d'art d'Atlanta, et ressemblait plus à une soirée en boîte qu'à un moment tranquille entre copines. Comme le montre une vidéo obtenue par TMZ, les invités et le couple ont passé la nuit sur la piste de danse.

Malheureusement pour Cardi B, elle n'a pas pu ouvrir tous les cadeaux qu'elle avait reçus, parce qu'elle ne se sentait pas très bien le lendemain de la fête. «Le plus beau des cadeaux était votre présence», a-t-elle écrit sur Instagram.

(L'essentiel/jfa)