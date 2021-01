Comme de nombreuses stars (Caroline Receveur, Aya Nakamura, Iris Mittenaere...), Jade Leboeuf s'est prêtée au jeu du vrai/faux sur Instagram, et une des ses réponses a suscité quelques commentaires qui l'ont mise en colère. La fille de l'ancien footballeur français, aujourd'hui mannequin et influenceuse, n'a guère apprécié que certains se permettent de juger son projet de vie.

À la question: «Veux-tu un autre enfant?», la jeune femme, qui vit au Luxembourg , avec son compagnon Stéphane Rodrigues, a répondu: «On n'en a toujours voulu qu'un. On n'est pas à l'abri de changer d'avis mais pour l'instant on n'en ressent pas l'envie».

«C'est notre choix!»

Une réponse qui n'a pas plu à certains, qui le lui ont fait savoir en message privé. Jade Leboeuf est alors sortie de ses gonds: «Tout d'abord c'est notre choix! Je ne me permettrai jamais de juger qui que ce soit sur leurs choix de vie et de famille, ça me dépasse qu'on puisse en faire autant!», s'est-elle emportée.

«Si tu veux avoir 17 gosses ou 2 ou 1 ou même aucun c'est ton choix mais viens pas emm***** les autres avec les leurs», avant de conclure de façon plus triviale: «Ferme ta g***** et stop la culpabilisation maintenant!». Ça, c'est dit! En espérant que ce petit coup de gueule n'ait pas anéanti le bénéfice de ses quelques jours de vacances en amoureux à Saint Barth...

(mc/L'essentiel)