Miss France 2007 est comblée de bonheur

Elle est en couple depuis seulement deux mois avec Valentin Léonard, mais Rachel Legrain-Trapani est déjà sûre qu'elle finira ses jours avec le candidat de téléréalité. «J'ai tellement de chance de l'avoir dans ma vie… Putain, l'amour, le vrai existe!» a écrit la Française de 31 ans, dimanche 13 octobre 2019, sur Instagram.

Un cri du cœur qui fait certainement écho à sa dernière déception sentimentale. Son histoire avec le footballeur français Benjamin Pavard s'était en effet très mal terminée, en février. Ils n'ont d'ailleurs plus aucun contact depuis leur rupture. «On n'a clairement plus rien à se dire», a récemment confié Miss France 2007.

Dans son message, la jeune femme a ajouté qu'elle était très chanceuse d'être entourée de gens qui l'aiment et qu'elle aime aussi sincèrement en retour: «Ils me rendent meilleure et plus forte chaque jour. Profitez des gens que vous aimez, le temps passe...».

(L'essentiel/lja)