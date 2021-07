Angelina et The Weeknd au resto, la rumeur enfle

Un restaurant, un repas en tête-à-tête entre deux stars célibataires et la Toile s’enflamme. Mercredi, Angelina Jolie et The Weeknd ont été vus chez Giorgio Baldi, un établissement apprécié des célébrités à Los Angeles et il n’en a pas fallu plus pour que des rumeurs de relation amoureuse se mettent à courir. D’autant plus que l’actrice de 46 ans – célibataire depuis qu’elle s’est séparée de Brad Pitt, qu’elle accuse de violences, en 2016 – et le chanteur de 31 ans – dont la relation avec Bella Hadid s’est terminée en 2019 – ont quitté le resto séparément pour évités d’être pris en photo par les paparazzis.

Si un un début de liaison entre les deux stars ne peut pas être totalement exclu, il semble plus probable que leurs discussions aient eu trait au travail. The Weeknd va en effet écrire, produire et jouer dans une série pour HBO, a-t-il été annoncé le même jour.

(L'essentiel/jfa)