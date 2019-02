Les règles «gâchent la vie» de Dakota Johnson

Dakota Johnson a révélé que les changements hormonaux dus à ses règles lui « gâchent la vie». «C'est vraiment incroyable! Elles me dépassent, confie-t-elle au magazine InStyle. Chaque fois, je suis totalement scandalisée par ce qu'il advient de mon corps et de mon cerveau. Mes seins sont huit fois plus gros que la normale. C'est vraiment traumatisant, et cela se produit tous les mois. Je n'arrive tout simplement pas à m'y habituer».

Et l'héroïne de la saga «Cinquante nuance de Grey» de continuer sur sa lancée: «C'est un petit miracle à quel point votre corps peut changer. Vous êtes là: "Qu'est-ce qui ne va pas chez moi?"». Et ces changements l'ont amenée à remettre en question les pilules contraceptives qu'elle prend. «Il est très difficile de déterminer quel type de contraceptif on doit prendre, et s'ils sont bons pour la santé. J'aimerais vraiment comprendre et pouvoir mieux gérer les choses, savoir ce qu'il se passe dans mon corps et savoir ce que je mets dedans».

L'Américaine de 29 ans, à l'affiche du film «Suspiria», représente l'association caritative Global Citizen de son petit-ami Chris Martin, qui s'occupe de sensibiliser à la contraception et à la procréation. Elle s'intéresse donc beaucoup à ce sujet. «Que signifie le fait d'avoir un corps de femme et comment l'honorer de la bonne façon? se demande-t-elle. Et comment ne pas bourrer son cerveau de produits chimiques pour se sentir bien?» Dakota espère donc avoir rapidement des réponses à ses questions.

La bande-annonce du film «Suspiria»:

