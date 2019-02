L'autre passion méconnue de Karl Lagerfeld

Le très charismatique Karl Lagerfeld était avant tout connu en tant que légende de la mode, directeur artistique de la maison Chanel et photographe. Celui dont on ne connaissait pas la date de naissance, avait d'autres secrets. L'Allemand était bibliophile, il avait une grande passion pour les livres, a détaillé l'un des chroniqueurs de C à vous.

Le couturier possédait une collection de livres extraordinaire puisqu'elle était composée de 300 000 livres. «J'ai une curiosité totale mais seulement pour trois sujets: la mode, la photo et les livres, je ne désire rien d'autre» avait-il dit à Pierre Lescure. Dans l'émission de France 5, C à vous, du 19 février, le journaliste dévoile que Karl Lagerfeld était un des meilleurs clients des librairies parisiennes. L'homme y a même acheté il y a quelques années, une librairie entière, qu'il a confiée à deux libraires, dans laquelle se trouvait sa bibliothèque contenant plus de 70 000 livres. L'emplacement de chaque livre était connu par le couturier.

Selon les journalistes de l'émission, Karl Lagerfeld était également tourné vers la modernité puisqu'il collectionnait les téléphones portables et Ipods. Plus de 70 complèteraient sa collection.

(L'essentiel)