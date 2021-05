Julie a craqué pour «la folie» de Benoît Paire

L'enfant terrible du tennis français n'est plus un cœur à prendre: après une histoire avec Marine El Himer, candidate des «Marseillais», il a craqué pour Julie Bertin, vue dans «10 Couples parfaits» et «La Villa des cœurs brisés». Après l'avoir sous-entendue, la jeune candidate de téléréalité a officialisé leur relation sur les réseaux sociaux lundi.

À la question d'un fan qui voulait savoir si elle aimait le tennis depuis qu'elle était avec Benoît Paire, elle a répondu dans une story Instagram: «Je n'ai plus trop le choix. Je me lève tennis, je mange tennis, je dors tennis. En vrai, je commence de plus en plus à apprécier». Et d'indiquer: «Ça fait six mois que je le supporte».

«Entre personnes bizarres, on se comprend»

Plus loin, elle raconte comment elle l'a rencontré: «La magie des réseaux sociaux. Puis on s'est vus lors de mon shooting de robe de mariée à Avignon et paf, ça a fait des Chocapic». Ce qui lui plaît chez lui? «Sa folie!» (Personne ne va la contredire, vu le nombre de raquettes qu'il casse chaque saison). «Entre personnes bizarres, on se comprend», a-t-elle ajouté. «Sa simplicité, son attention, son côté protecteur», a-t-elle conclu. La belle a des étoiles plein les yeux quand elle parle de son nouvel amoureux. Il faut dire qu'il l'a emmenée dernièrement aux Maldives, une destination dont elle rêvait depuis longtemps.

Cet été, Benoît Paire, privé de JO, aura tout son temps pour faire découvrir de nouveaux endroits paradisiaques à sa chérie. D'autant qu'il pourrait prochainement raccrocher sa raquette: il a clairement indiqué - non sans provocation - que le tennis ne l'intéressait plus: «Je prends l'argent et je passe au tournoi suivant», a-t-il confié à L'Équipe.

(mc/L'essentiel)