Un mariage secret pour Miley Cyrus à Noël?

Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont tout l’air d'avoir célébré leur mariage. La Story Instagram de leur ami Conrad Carr laisse en tout cas peu de place au doute… et tout indique que désormais, Miley Cyrus est devenue Mme Hemsworth.

Sur la première vidéo, on peut voir Liam Hemsworth entouré de ses frères Luke et Chris portant tous les deux une chemise à fleurs, boire des shots disposés sur la même planche en bois. Au mur sont accrochés des ballons formant les abréviations «Mr.» et «Mrs».

La deuxième Story est une photo sur laquelle on voit Miley Cyrus vêtue d'une robe blanche à bustier. Derrière elle, se tient Liam Hemsworth, en smoking, et tous eux tiennent un couteau, prêts à découper une pièce montée couleur crème.

(L'essentiel)