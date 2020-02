Un parc d'attractions sur mesure pour Stormi

Pour Kylie Jenner, rien n'est trop beau pour sa petite Stormi. La starlette américaine de 22 ans et son ex-compagnon, Travis Scott, ont donc vu les choses en grand pour célébrer les 2 ans de leur fille, samedi 1er février 2020. Ils ont fait construire un gigantesque parc d'attractions à l'effigie de la petite appelé «Stormi World», en clin d'œil à l'album de son papa «Astroworld». Dans cet endroit féerique, une multitude de manèges et une immense piscine à boules étaient à disposition pour amuser les invités. Parmi eux: Kris Jenner, Kim Kardashian et ses enfants, Kendall, Khloé et sa fille True, Hailey Bieber, John Legend et sa femme Chrissy Teigen.

Il était aussi possible de parcourir des chemins dans des forêts artificielles où l'on pouvait croiser des trolls et Olaf de «La Reine des neiges». Des peluches, pulls, tee shirts, bonbons au nom de la fillette étaient aussi exposés dans le parc. En plus d'être la date d'anniversaire de Stormi, ce jour signe aussi la sortie officielle de la nouvelle ligne de maquillage de sa maman, inspirée de sa progéniture. Nul doute que la petite se souviendra longtemps de cette journée digne d'un conte de fées.

(L'essentiel/lja)