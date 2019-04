Kendall Jenner aurait fait craquer un très bon parti

Un nouveau couple glamour va-t-il bientôt voir le jour? La rumeur dit que Jack Schlossberg, qui n'est autre que l'unique petit-fils de l'ancien président des États-Unis, John F. Kennedy, a eu un coup de foudre pour Kendall Jenner. C'est lors d'une récente interview pour Vogue que Kim Kardashian a fait comprendre qu'elle était ravie que le top de 23 ans et l'étudiant en droit de 26 ans flirtent ensemble.

«Quelqu'un lui a demandé si Jack avait bel et bien le béguin pour sa demi-­sœur. Elle a alors fait un clin d'œil laissant entendre qu'elle se réjouissait à l'idée que leurs deux familles fusionnent», raconte le journaliste au site Hollywoodlife.com.

Et pour cause: selon lui, la bimbo américaine de 38 ans «a toujours été fascinée par la veuve de JFK, Jacqueline Kennedy Onassis». On ignore si les deux jeunes gens se sont déjà rencontrés ou si leur flirt n'est pour l'instant que virtuel. Il faut dire que Kendall sort toujours avec le joueur de basket Ben Simmons, même si leur relation connaît des hauts et des bas...

(L'essentiel/lja)