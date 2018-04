Bébé royal: Kate a été admise à la maternité

Kate, la duchesse de Cambridge et épouse du prince William, a été admise lundi matin, au Saint-Mary hospital de Londres en vue de la naissance du troisième enfant du couple, a annoncé le palais de Kensington.

«Son Altesse Royale la duchesse de Cambridge a été admise au Saint-Mary hospital de Londres, dans le quartier de Paddington, plus tôt ce matin», a annoncé le Palais dans un communiqué. L'enfant à naître prendra la cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique.

Le 10 avril dernier, le prince William avait gaffé sur le sexe du futur bébé.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.