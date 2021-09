Le top Mingus Reedus arrêté pour agression

Mingus Reedus, fils de l’acteur Norman Reedus et du mannequin Helena Christensen, a été arrêté pour avoir frappé une femme de 24 ans, dans une rue à New York vendredi 24 septembre 2021, selon le New York Daily News».

Cependant, le mannequin américain de 21 ans s’est justifié en expliquant que la plaignante, ivre et entourée de quatre autres filles, les avait malmenés, lui et ses amis. «Elles nous ont suivis sur deux pâtés de maisons, nous lançant de la nourriture et nous hurlant dessus», a-t-il dit.

Le groupe se serait ensuite précipité sur Mingus. Afin de se protéger, l’Américano aurait levé son bras, qui aurait cogné par inadvertance le visage de sa supposée victime. Il devra bientôt répondre de ses actes devant la justice.

(L'essentiel/lja)