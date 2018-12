Les stars publient des photos de leur sapin

À l'approche des fêtes de fin d'année, plusieurs stars n'ont pas résisté à l'envie de publier des clichés de leur maison décorée pour Noël. Ainsi Kylie Jenner, la benjamine du clan Kardashian-Jenner, a clairement opté pour la démesure, avec un cône doré et lumineux de plusieurs mètres de hauteur.

De son côté, Josephine Skriver, l'Ange de Victoria's Secret, a pris la pose avec son fiancé devant un sapin très fourni, pour ne pas dire chargé. Hormis les peaux de moutons synthétiques qui donnent un côté «cheap» à l'ensemble, la décoratrice de Josephine est partie sur un sapin blanc, saupoudré de fausse neige.

Un sapin sobre chez Lily Aldridge

Chez la blogueuse italienne Chiara Ferragni, l'arbre de Noël est encore bien plus voyant. Il est recouvert par une multitude de boules et de décorations. Chiara semble décidément ignorer l'expression «less is more».

En comparaison, le sapin qui trône chez Lily Aldridge brille par sa sobriété. Il est joliment mis en valeur par quelques boules et un petit train tourne autour de son pied. La jeune femme semble l'avoir décoré elle-même. Contrairement à Kylie, Chiara et Joséphine, elle n'a pas tagué de décorateur d'intérieur.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)