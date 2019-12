Florence Pugh accepte mieux de jouer nue

Après avoir joué dans le film d'horreur «Midsommar», qui a rencontré un grand succès, Florence Pugh voit sa carrière à Hollywood s'envoler. Pourtant, la Britannique de 23 ans n'a pas toujours eu confiance en elle. Surtout par rapport à son physique. Cependant, au début de sa carrière, quand elle a décroché le rôle principal de Katherine dans «The Young Lady», en 2017, tout a changé pour elle.

«J'ai aimé le fait qu'elle soit nue tout le temps. À cette période de ma vie, je me sentais comme une merde physiquement et ce film a été parfait, car je n'avais pas le droit de me sentir peu sûre de moi», explique-t-elle à ES Magazine. Cette expérience a donc boosté son estime d'elle-même.

À l'affiche du film «Les Filles du Docteur March», le 1er janvier au cinéma, Florence joue le rôle d'Amy aux côtés notamment de Meryl Streep et de Saoirse Ronan. Cette dernière incarne l'une de ses sœurs, avec qui Florence a dû se battre dans certaines scènes. Ce qui l'a beaucoup amusée: «À chaque fois que Saoirse m'envoyait un coup de poing dans la figure, j'avais l'impression qu'on était vraiment comme une famille!».

La bande-annonce du film «The Young Lady»:

(L'essentiel/lja)