Anaïs Camizuli met fin à son mariage

Mauvaise nouvelle pour les fans d'Anaïs Camizuli. Mariée depuis mai 2017 avec son chéri, Soultoine, la candidate de téléréalité a annoncé sur Instagram, mercredi, qu'elle avait mis un terme à leur union.

«Triste...Une page se tourne, a-t-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc, où on la voit embrasser celui qui partageait sa vie. Je vous annonce aujourd'hui la fin d'une histoire à laquelle j'ai cru durant ces deux dernières années. Soultoine et moi avons divorcé. Nous nous sommes séparés d'un commun accord, nous reprenons nos vies à présent. Chacun de notre côté. L'amour ne fait pas tout, nous avons préféré nous séparer avant qu'un enfant n'ait à en souffrir . Je vous prierai de respecter notre décision, déjà bien difficile à vivre».

Afin d'éviter toute polémique en réaction à sa décision, la gagnante de «Secret Story 7» a préféré désactiver les commentaires de ses followers.

(L'essentiel/lja)