Laëtitia Milot connaît le sexe de son bébé

Laëtitia Milot et son mari, Badri, s'étaient vu remettre une enveloppe contenant l'information sur le sexe de leur bébé, il y a quelques mois. «On a craqué, on a ouvert l'enveloppe. On connaît le sexe! Je peux vous dire qu'on est très heureux» a-t-elle publié sur Twitter et Instagram. Mais sans en dire plus! La comédienne propose à ses fans de deviner.

On a craqué, on a ouvert l'enveloppe ? on connaît le sexe ! ?Je peux vous dire qu'on est très heureux.Il parait qu'a la forme du ventre on peut le deviner. Alors d'après vous garçon ou fille ? pic.twitter.com/T1X8FRQHdS– Laetitia MILOT (@LMilotOfficiel) 27 février 2018

C'est une fille!

À vrai dire le secret a été de courte durée. Laëtitia Milot a en effet réservé le scoop pour l'édition de Paris Match qui sortira le jeudi 1er mars. Mais le site Internet a déjà révélé l'information ce mardi à 18h: «C'est une fille» peut-on lire en couverture.

Dans les premiers extraits de l'interview, elle déclare: «À l'échographie du quatrième mois, la gynécologue nous a demandé si nous voulions savoir. Elle l'a inscrit sur une feuille qu'elle a glissée dans une enveloppe, raconte-t-elle. Nous nous sommes dit: «On découvrira cela à Noël», puis nous avons reporté à la Saint-Valentin (...) Alors nous avons découvert que nous attendions une petite fille».

Laëtitia Milot, 37 ans, est enceinte de son premier enfant. Cela tient du miracle, selon elle. La comédienne souffre d'endométriose depuis l'âge de 27 ans, âge où lui a été diagnostiquée cette terrible maladie.

