Victime d’une attaque transphobe

Laverne Cox a vécu un moment traumatisant, dimanche dernier. L’actrice, qui se promenait avec une copine également transgenre, dans un parc de Los Angeles, a été victime d’une agression transphobe. Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’Américaine de 48 ans a raconté qu’un homme était venu à leur rencontre pour leur demander l’heure, sur un ton agressif.

En observant l’amie de la star qui regardait sa montre pour le renseigner, l’individu lui a lancé: «Garçon ou fille?» Outrée, celle-ci lui a alors dit «d’aller se faire foutre», ce qui l’a rendu fou furieux. «Le gars s’est mis à la frapper. Et mon amie s’est élancée vers lui. J’ai sorti mon téléphone, composé le 911 et tout à coup, c’était terminé. Il avait disparu», a expliqué la comédienne révélée dans la série «Orange Is the New Black».

Choquée par cette violente altercation, Laverne a dénoncé la transphobie qu’elle subit depuis des années, et qui reste incompréhensible à ses yeux: «Cet homme cherchait les problèmes parce que je suis une femme trans dans un espace public. Rien de tout ça n’est nouveau, mais je me demande toujours pourquoi certaines personnes ont besoin d’être agressives à ce propos».

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)