La tenue de Kim Kardashian au Vatican fait jaser

En vacances à Rome, Kim Kardashian a pu profiter d’une visite privée du Vatican. Accompagnée de Kate Moss, l’Américaine de 40 ans a évidemment posté des photos de son expérience sur Instagram et les clichés n’ont pas été du goût de tout le monde.

Il faut dire que pour se rendre au Saint-Siège, Kim avait choisi de porter une robe très moulante, dévoilant des parties de son ventre, de son dos ainsi que ses épaules. Des internautes ont rapidement crié au scandale, dénonçant une tenue inappropriée pour se rendre dans un lieu tel que le Vatican. Sur le site internet des musées du Vatican, il est en effet précisé que les visiteurs doivent être habillés de manière respectueuse: «Les vêtements échancrés et/ou décolletés, les shorts qui ne couvrent pas les genoux, les minijupes et les chapeaux ne sont pas admis.»

Sentant les critiques arriver, la future ex-femme de Kanye West avait pris soin d’indiquer en légende de ses photos qu’elle avait respecté le code vestimentaire et qu’elle s’était couverte quand elle était au sein de la Basilique Saint-Pierre et de la Chapelle Sixtine. Elle avait en effet couvert ses épaules et son ventre avec une veste en cuir noir. Mais cela n’a pas suffi à calmer les plus énervés, qui lui ont ensuite reproché de ne pas avoir simplement choisi une autre tenue et d’avoir pris des poses irrespectueuses pour les clichés.

(L'essentiel/jfa)