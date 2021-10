Le Grand-​​Duc Gueorgui s'est marié en Russie

C'est une première depuis la révolution russe: l'héritier du dernier tsar de Russie, exécuté avec sa famille par les bolchéviques en 1918, s'est marié vendredi à Saint-Pétersbourg en présence de plusieurs têtes couronnées. Le Grand-Duc Gueorgui Romanov, 40 ans, a épousé l'Italienne Rebecca Bettarini, 39 ans. La cérémonie s'est déroulée en la cathédrale Saint-Isaac, en plein cœur de l'ancienne capitale impériale.

Selon les organisateurs, 1 500 personnes sont invitées, notamment la reine Sofia d'Espagne, le roi déchu de Bulgarie Siméon II et sa femme Margarita, ainsi que d'autres représentants de familles royales européennes. Né à Madrid et diplômé d'Oxford, Gueorgui Romanov est le fils de la Grande-Duchesse Maria Romanova, la petite fille du Grand-Duc Kirill.

Rencontre à Bruxelles

Ce dernier était le cousin de Nicolas II, le dernier tsar de la dynastie des Romanov, qui a régné plus de 300 ans en Russie jusqu'à la révolution de février 1917. Le monarque déchu avait été fait prisonnier par les bolchéviques puis fusillé sommairement un an plus tard, dans l'Oural, avec sa femme l’impératrice Alexandra, leurs quatre filles et leur fils. Enterrés dans un lieu longtemps tenu secret par le pouvoir soviétique, leurs restes ont été transférés en 1998 dans la cathédrale Pierre-et-Paul, à Saint-Petersbourg.

Le Grand-Duc Gueorgui Romanov a rencontré sa fiancée à Bruxelles, où ils travaillaient tous deux pour les institutions européennes. Pour lui, Rebecca Bettarini, fille d'un diplomate, s’est convertie à l'orthodoxie et a été rebaptisée Victoria Romanovna. Installé à Moscou depuis trois ans, près du Kremlin, le Grand-Duc affirme se consacrer à des projets caritatifs. Dans une interview au média russe Fontanka publiée mercredi, il a expliqué avoir choisi de se marier à Saint-Pétersbourg pour «beaucoup de raisons». Cette ville, a-t-il affirmé, est «l'histoire de la Russie, l'histoire de la maison Romanov».

(L'essentiel/afp)