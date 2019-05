Anthony Delon puni dans la cage des chiens à 6 ans

«Alain Delon, la solitude d’un fauve», a été diffusé vendredi sur France 3. Au programme, un retour sur la carrière de l'acteur, des anecdotes mais aussi sa relation tendue avec son fils aîné, Anthony, évoque Voici. Anthony Delon a reçu une éducation très stricte, «il essaie de l'élever justement avec des principes. Il veut justement être cet homme fort pour Anthony qu'il n'a pas eu avec son père, révèle Laurent Allen-Caron, le réalisateur du documentaire. On raconte dans l'émission que, oui c'est vrai, il lui arrive d'enfermer Anthony dans une cage avec des chiens pour l'endurcir».

«J'aurais préféré que cette information ne soit pas rendue publique», a déclaré Anthony Delon, suite à la diffusion du portrait. «J'aimerais rajouter quand même que ce n'est pas comme ça qu'on renforce son gosse. Son enfant, si on a envie qu'il soit fort, il faut lui donner de l'amour, du courage. Il faut le rassurer et lui dire, qu'il comprenne qu'il aura toujours un toit au-dessus de sa tête. Il faut lui dire qu'il est le plus grand, le plus beau, le plus fort et qu'on sera toujours là pour lui».

La relation entre les deux hommes a souvent été difficile. Alain Delon et son fils aîné se sont même affrontés devant la justice pour une histoire de nom employé par la marque de blousons d'Anthony Delon, en 1984 et 1985.

(mm/L'essentiel)