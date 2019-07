Deux enfants maximum pour Harry et Meghan

Archie va devoir s'y faire: il n'aura qu'un seul petit frère ou qu'une seule petite soeur. Contrairement à son oncle et à sa tante, William et Kate, qui ont déjà trois enfants, ses parents, Meghan et Harry, n'en veulent pas plus de deux.

C'est en tout cas ce qu'a promis le prince à l'anthropologue britannique Jane Goodall. Le duc de Sussex a interviewé la scientifique pour le numéro de septembre de «Vogue» UK dont la rédactrice en chef exceptionnelle n'est autre que son épouse.

Quand Jane Goodall lui a demandé, en riant, de ne pas trop se reproduire, le Britannique de 34 ans lui a répondu qu'il prévoyait d'avoir deux héritiers «maximum».

(L'essentiel/jfa)