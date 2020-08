Elle prétend être le sosie de Kendall Jenner

Elle ne devait certainement pas s’attendre à une telle avalanche de réactions après avoir posté une innocente vidéo dans laquelle elle se compare à Kendall Jenner. Et pourtant, le petit clip de Sarah, 18 ans, instagrameuse basée à Paris, a généré près de 800 000 vues sur Twitter et plusieurs milliers de réactions.

Certains internautes ont relevé une certaine similitude entre les deux jeunes femmes. «Elle ressemble plus à Kendall que Kendall elle-même», «Je suis perdue c’est laquelle Kendall?» «Tu lui ressembles vraiment beaucoup, juste toi tu as des lèvres beaucoup plus pulpeuses et tu n’as pas eu recours à la chirurgie». D’autres au contraire ont taclé la jeune femme ou ont manié l’humour comme Calinto_og qui a twitté: «Que dalle Jenner.» Ils sont nombreux en tout cas à insinuer que Sarah a posté cette vidéo uniquement pour faire le buzz et pour qu’on parle d’elle.

L’instagrameuse a d’ailleurs réagi: «Arrêtez de croire que je vais me vexer si vous dites que je ne lui ressemble pas, j’aime pas juste quand vous essayez de me rabaisser c’est tout. Kendall, c’est une femme superbelle, je sais qu’elle est beaucoup plus belle donc inutile de me rabaisser avec vos remarques.» On ignore encore si Kendall, de l’autre côté de l’Atlantique, a eu vent de ce buzz.

(L'essentiel/fec)