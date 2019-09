Kelly Vedovelli harcelée par son ex-​​employeur

Kelly Vedovelli garde un très mauvais souvenir de son ancien poste en tant qu'assistante d'un photographe, il y a quelques années. Et pour cause: elle a été victime de harcèlement de la part de son ancien patron. Mercredi dernier, sur le plateau de «Touche pas à mon post», sur C8, la chroniqueuse de l'émission a raconté en détail l'enfer qu'elle a vécu à cause de cet homme. «Il avait connecté mon icloud sur son ordinateur. Tous les soirs il lisait tous mes messages que j'envoyais à mes copines, et à longueur de journée, il me montrait des photos de ses ex en me disant: "Regarde, tu lui ressembles". Ça a duré six mois», a-t-elle expliqué.

En plus, ce photographe, dont Kelly n'a pas révélé l'identité, lui montrait régulièrement «des photos de femmes avec des gros nichons», en lui disant «tu es comme elles». Et la Française de 29 ans d'ajouter: «Le soir, il lisait mes messages. En plus, je disais des horreurs sur lui à mes copines et le lendemain, il me disait bonjour comme si de rien n'était. Ça prouvait bien qu'il avait un problème».

Comme si cela ne suffisait pas, l'ex-employeur de Kelly la retenait chaque soir plus longtemps au travail. «Normalement je terminais à 19h il me disait "non, mais il y a encore quelque chose à faire" et ça durait jusqu'à 23h quoi!», a-t-elle précisé.

(L'essentiel/lja)