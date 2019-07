Laeticia Hallyday change son fusil d'épaule

À la mort de Johnny Hallyday, les enfants ainés, David et Laura ont été surpris de découvrir qu'ils avaient été déshérités par leur père. S'ensuivirent des négociations à n'en plus finir impliquant la justice. Selon Closer, la veuve s'est rendue chez son avocat, le 2 juillet dernier, pour concevoir une proposition pour David et Laura. «Une répartition dont il pense qu’elle sera acceptée par les aînés de Johnny».

Alors que Laeticia Hallyday semble proche de la ruine, elle espère reprendre les négociations avec David et Laura pour trouver une solution. En effet, la bataille judiciaire impacte le portefeuille de la veuve. L'album posthume de Johnny a rapporté deux millions d'euros de royalties mais la veuve ne peut pas les toucher étant donné le gel imposé par la justice en faveur des deux aînés de Johnny. Laeticia Hallyday n'a pas non plus le droit de vendre ses maisons. Un terrain d'entente satisfaisant les deux parties sera-t-il trouvé?

(mm/L'essentiel)