Kim Glow va surprendre ses fans. Devenue chrétienne évangélique depuis novembre, elle ne veut plus passer pour une bimbo superficielle. Révélée au grand public dans «Les Anges» et «Les Marseillais», la starlette de téléréalité a parfois choqué avec ses tenues sexy et son côté provocateur. Or, depuis sa rencontre avec Dieu, la Française de 33 ans s'est complètement assagie et rêve qu'on l'appelle maintenant par son vrai prénom, Sophie.

«J'ai créé ce personnage de Kim Glow parce que ça faisait le buzz: la gogo danseuse sexy qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais aujourd'hui la sagesse s'est mise en moi», confie-t-elle au blogueur Sam Zirah. La brune se dit en réalité «réservée, respectable et avec des valeurs» et menant une vie très saine. Elle ne fume pas, ne boit pas d'alcool et ne sort pas en boites. «Ce personnage est à l'opposé de ce que je suis réellement», assure-t-elle.

«Du jour au lendemain, j'ai ressenti un dégoût pour tous les sportifs»

Désormais, celle qui ne sortait qu'avec des sportifs musclés ne veut plus en entendre parler. «Avant j'étais obsédée par eux, C'était d'un ridicule! Un jour je suis rentrée chez moi, je me suis mise à genoux pour prier et j'ai demandé au Seigneur pourquoi j'étais bloquée là-dessus. En fait, c'était l'ennemi à qui je donnais l'autorisation de me pourrir la vie. Cet ennemi, c'était Satan. J'étais infestée par lui. J'ai donc fait une vraie prière et du jour au lendemain, j'ai ressenti un dégoût pour tous les sportifs.»

Aujourd'hui, Kim se sent «plus heureuse que jamais et propre». Et le pasteur qu'elle voit régulièrement la respecte avec ses défauts et ses qualités. «Mon pasteur et sa femme sont tellement adorables, dit-elle. Il m'ont beaucoup appris. Malgré mon passé, ils m'ont accueillie dans leur église à bras ouverts.»

(L'essentiel/lja)