Paris Jackson traumatisée par les paparazzis

Connue dans le monde entier dès sa naissance, Paris Jackson en a subi de fâcheuses conséquences. Interviewée dans l’émission sur Facebook «Red Table Talk», qui sera diffusée ce mercredi, la fille de Michael Jackson a confié qu’elle avait développé des troubles de stress post-traumatique causés par les paparazzis qui la traquent depuis son enfance. «J’ai parfois des hallucinations auditives à cause des flashs des appareils photos et une grande paranoïa, a-t-elle expliqué. Je suis suivie en thérapie pour plein de choses de ce genre. Je pourrais entendre un sac-poubelle bruisser et trembler de panique.»

La chanteuse et actrice de 23 ans a aussi raconté que pour préserver sa vie intime, elle fait signer une clause de confidentialité aux personnes qu’elle invite dans sa maison. Quant à sa bisexualité assumée, elle cause des tensions dans sa famille. Ses frangins, Prince, 24 ans, et Prince Michael II, 19 ans, sont les seuls de son clan à accepter son orientation. «Ils m’ont toujours soutenue, a dit l’Américaine. Il n’y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d’avoir des frères ou des sœurs aussi ouverts d’esprit qu’eux».

(L'essentiel/lja)