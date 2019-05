Outrée par le vol de ses photos osées

Iggy Azalea est folle de rage. Et pour cause: des photos sur lesquelles elle avait posé nue en 2016, lors d'un shooting pour le magazine «GQ», ont été dérobées et diffusées sur le Net, il y a quelques jours. Ces images ne devaient pas être rendues publiques.

Scandalisée, la rappeuse australienne de 28 ans a immédiatement réagi sur son compte Twitter. «Beaucoup de femmes puissantes ont posé en couverture de «GQ» en cachant leurs seins avec leurs mains. J'ai toujours trouvé ces couvertures très belles et j'ai sauté sur l'occasion, a-t-elle écrit. Je n'ai jamais envisagé de prendre des photos de nu pour les diffuser publiquement. J'avais cru comprendre avant le shooting que «GQ» ne publiait pas de photos topless. Personne n'avait donc de raison de garder ces photos».

Iggy a expliqué qu'elle se sentait trahie, gênée, violée, en colère et triste. «Non seulement parce que je n'ai pas donné mon accord, mais aussi pour les réactions viles des gens», a-t-elle continué. La jeune femme se sent particulièrement «perturbée» par les hommes partageant leurs fantasmes en regardant son corps nu. «Cela me donne envie de vomir», a-t-elle précisé.

L'artiste a ensuite déclaré qu'elle allait porter plainte, avant de fermer ses réseaux sociaux. «J'ai lu des commentaires vraiment vicieux, ces dernières 24 heures. C'est trop de négativité pour moi. Pour le moment, il est préférable que mes comptes soient désactivés», a-t-elle conclu.

Iggy Azalea releases statement following the deactivation of her social media accounts after GQ photoshoot topless outtakes leaked. She states that a lot of women have done this topless shoot but it never gets released and she will keep her accounts deactivated for now. pic.twitter.com/NfEmjw7TJ0— Pop Alarms ???? (@Pop_Alarms) 27 mai 2019

De son côté, le photographe de ce shooting, Nino Muñoz, a aussi réagi à cette situation. Il a publié un message sur Instagram, le 28 mai 2019, se disant «outré et attristé» par ce vol de photos. Sans mentionner le nom de la rappeuse, il a fait savoir qu'il ne serait «pas tranquille avant que justice ne soit rendue».

