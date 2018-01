Le web s'est quand même moqué de Mariah Carey

Mariah Carey ne serait pas Mariah Carey sans ses caprices de star. Si, dans la nuit de dimanche à lundi, sa prestation sur Times Square a effacé le fiasco de l'année précédente, la chanteuse n'a pas pu s'empêcher de jouer les divas.

Moulée dans une robe à paillettes au décolleté plongeant, Mariah a eu visiblement froid, malgré son imposant manteau de fourrure blanc. Au milieu de sa performance, elle a donc interpellé l'organisation: «On m'a dit qu'il y aurait du thé, a-t-elle lancé. Visiblement aucune trace du précieux breuvage. «Oh c'est un désastre. Bon, on va devoir faire sans. Je vais être comme tout le monde, sans thé chaud», a-t-elle conclu avant d'enchaîner.

i love her RT @mariaharchive: Mariah Carey asking for hot tea during her NYE performance pic.twitter.com/KaepJxJ8f0 — j. (@FabToFit) 2 janvier 2018

Inutile de dire que les internautes ont saisi cette belle occasion pour se moquer de la diva, qui est ainsi devenue, le premier buzz, le premier meme de l'année 2018.

.@MariahCarey: "They told me there'd be hot tea."

She then proceeded to serve up some scalding hot tea for her haters by flawlessly slaying her performance of 1993's "Hero." Iconic. Legendary. pic.twitter.com/FyJYIyAXwo — EST1997.com (@EST1997com) 1 janvier 2018

Mariah Carey’s assistance’s trying to get her that hot tea pic.twitter.com/hepIPevmZ3 — Nicholas (@N_Russ0) 1 janvier 2018

It’s not even 5 o’clock in Great Britain, but Queen @MariahCarey has already served scorching hot tea in the East Coast. #RockinEve #HotTea pic.twitter.com/TdGPpAbItp — Glittering Mariah (@glittering_mc) 1 janvier 2018

"Hero" was released 25 years ago this year. But screw hope -- we now need #hottea to carry on... pic.twitter.com/QlBlBe88RV — Frank Rossi (@FrankRossi) 1 janvier 2018

That feeling when you steal Mariah Carey's hot tea. pic.twitter.com/l1s7YNAIoh — ehadleystone (@artobsessed622) 1 janvier 2018

La diva a ensuite rassuré ses fans et posté une photo d'elle avec son fameux thé.

Found my tea! pic.twitter.com/r5EIIbT5Zw — Mariah Carey (@MariahCarey) 1 janvier 2018

(MC/L'essentiel)