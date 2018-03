Quelle star pose (encore) nue sur Instagram?

C'est devenu une habitude: Emily Ratajkowski adore se dévêtir sur la Toile pour dévoiler sa plastique de rêve et les internautes en redemandent (voir ci-dessous). Ainsi, samedi, la belle Américaine - qui fêtera ses 27 ans en juin prochain - a posté sur son compte Instagram, une photo d'elle, seulement vêtue d'un petit string, alors qu'elle sortait visiblement de sa douche.

En légende, les paroles de la chanson «Botylicious» des Destiny's Child: «I don’t think you ready for this jelly», une référence directe à son fessier plutôt bien fait.

Le cliché fait évidemment un tabac et a été liké plus de 1,3 million de fois en moins de 24 heures. La jeune femme a rajouté qu'elle dévoilerait une nouvelle actualité dans les prochains jours. De nouvelles photos?

