Yann Moix ne «répond pas au tribunal du goût»

Yann Moix persiste et signe. L'écrivain français a réagi à la polémique qu'il a suscitée en ce début d'année, lorsqu'il a déclaré dans les colonnes de Marie Claire qu'il était «incapable d'aimer une femme de 50 ans» car leurs corps ne l'attirent pas. Sur la radio française RTL, l'intéressé a défendu et expliqué ses propos, qu'il «assume à 100%».

Il a notamment affirmé qu'il aimait «qui [il] voulait», refusant de «répondre au tribunal du goût» et niant juger les femmes sur leur physique. Selon lui, on n'est «pas responsable de ses inclinaisons, de ses penchants et ses goûts». Ses propos avaient pour but d'expliquer que ses «histoires d'amours intenses» avaient toujours été vécues avec des femmes plus jeunes que lui. «Je vis cela comme une malédiction, ce n'est pas de ma faute».

L'interview a été l'occasion d'une autocritique pour Yann Moix, qui s'est qualifié de «névrosé qui toute la journée écrit, lit, s'intéresse à des choses qui passionnent seulement les enfants». D'ailleurs, «ce n'est pas évident d'être avec moi», a-t-il affirmé, reconnaissant que les femmes de 50 ans ne s'intéressent pas à lui.

(L'essentiel)