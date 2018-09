Lady Gaga reconnaît être «une fille à papa»

Après quelques apparitions sur grand écran, Lady Gaga occupe la tête d'affiche du premier film réalisé par l'acteur Bradley Cooper. Elle y joue... une chanteuse.

Qu'est-ce qui vous a décidée à accepter «A Star Is Born»?

J'ai pris des cours de comédie très jeune, dans mon adolescence, et c'est une facette de ma vie d'artiste que j'ai toujours voulu explorer. Ma rencontre avec Bradley Cooper a été décisive pour ce projet. Il est venu dans ma maison de Californie et j'ai lu sa passion dans ses yeux. Je lui ai fait totalement confiance en me donnant entièrement à sa mise en scène.

C'est la première fois que l'on vous voit sans le maquillage et les costumes de Gaga...

Cela m'a fait peur, au début, de me montrer au naturel. Mais Bradley avait une telle force en lui qu'il m'a poussée à montrer ma vulnérabilité devant la caméra. Il n'y a pas une seule fois où j'ai eu peur de mon apparence dans ce film. Je voulais juste être dans la peau du personnage.

Dans «A Star Is Born», le père a une place prépondérante. Qu'en est-il pour vous?

Je suis une vraie fille à papa dans le sens que j'aime mon père depuis toujours et que je fais tout aujourd'hui pour m'occuper de lui. Cela m'a aussi aidé pour jouer mon personnage, Ally, qui bosse dans un restaurant toute la nuit et s'occupe de son papa lorsqu'elle rentre à la maison. Mon père n'a pas encore vu la version finale du film mais il sera avec moi à la Première à Hollywood fin septembre.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes artistes qui vont lire cette interview?

Il faut croire en soi-même et ne pas essayer de se changer pour plaire aux autres. Il y a certains détails de mon personnage dans «A Star Is Born» qui ont été rajoutés dans le scénario à partir de mes expériences personnelles. À mes débuts, on m'a vraiment conseillé de me faire retoucher le nez. Et j'ai refusé car je suis fière de mes origines italiennes et de mon apparence. Un artiste doit savoir se faire aimer pour ce qu'il représente. Et ne surtout pas se conformer aux attentes des autres. C'est mon originalité qui a fait de moi Lady Gaga.

Vous allez donner une série de concerts inédits à partir de la fin de l'année à Las Vegas. Que peut-on en attendre?

C'est Elton John qui m'a décidée, car nous sommes amis de longues dates et je suis la marraine de ses enfants. J'ai vu son show à Vegas et il m'a mis les larmes aux yeux par son énergie et son dynamisme. Cela fait 10 ans que je travaille sur ma carrière et cet engagement à Vegas va me permettre d'inventer quelque chose de nouveau pour mes fans. Il y aura deux shows totalement différents pour montrer diverses facettes de ma personnalité. Un spectacle va regrouper tous mes succès et le second sera plus jazzy et rétro.

