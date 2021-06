Deschamps bientôt papy? Son fils est fou amoureux

Ancienne école? Comme de nombreux champions du monde 1998, le sélectionneur français est plutôt discret sur sa vie privée. À peine sait-on qu'il est en couple avec Claude depuis plus de 35 ans et qu'il a un fils, Dylan, né en 1996. Didier Deschamps, dans une rare interview sur sa vie de famille donnée au début de l'année indiquait: «J'ai parfois été un peu trop exigeant avec mon fils Dylan», avait-il confié au Figaro. «J'en ai discuté avec lui. Je ne vais pas dire qu'il me remercie, mais il considère que ça lui a apporté un plus. J'ai été un peu dur, mais je suis comme ça, c'était aussi pour son bien».

À en croire les clichés publiés par le jeune homme sur les réseaux sociaux, il semble épanoui dans sa vie d'homme. En couple avec Mathilde Cappelaere depuis 2017, il a publié une série de photos pour souhaiter un bon anniversaire à «son amour», «son petit ange».

Cette dernière est visiblement aussi très éprise et lors d'un jeu de questions-réponses avec ses followers, elle a fait des confidences. Ses projets dans les cinq prochaines années? «Sans doute me marier» et au chapitre des enfants: «Si on a une fille un jour, on a déjà le prénom. C'est très symbolique pour nous, mais par superstition pour l'instant, je le garderai pour moi». Didier Deschamps doit donc se préparer à devenir papy très prochainement...

