Le merchandising d’Olivia Rodrigo fait râler les fans

Comme tout artiste qui se respecte, Olivia Rodrigo propose toute une gamme de produits dérivés. Problème, d’après The Blast: ceux-ci sont de piètre qualité, ne correspondent pas à la description ou arrivent des mois après avoir été commandés. Sur Twitter, des fans de la chanteuse se disent «aigris» par le merchandising autour de «Sour» («aigre» en français), nom du premier album de l’Américaine.

«J’ai commandé un T-shirt le 20 mai. Il n’est toujours pas là», «Tu nous arnaques! J’ai acheté un joli T-shirt au look vintage et j’ai reçu un truc super- moche. En plus, il n’est plus répertorié sur ton site.» «J’ai commandé un pull lavande avec de jolis revers aux poignets. J’ai reçu un truc sans revers qui n’est pas lavande et qui ressemble à un pyjama», peut-on lire.

(L'essentiel/fec)