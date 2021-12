«Meghan s’est servie de Harry, il le regrettera»

Donald Trump a renoué avec son grand ami Nigel Farage à l’occasion d’une interview devant être diffusée ce mercredi soir sur GB News, selon le «Daily Mail». Face à l’ancien chef du Parti du Brexit, l’ex-président des États-Unis a abordé des sujets divers et variés, tels que sa défaite face à Joe Biden, les émeutes du Capitole, le mouvement Black Lives Matter ou encore la crise des migrants.

Le milliardaire a également donné son opinion sur le Megxit, et plus particulièrement sur la duchesse de Sussex, qu’il n’a pas épargnée. «Je ne suis pas fan. Je ne l’ai jamais été. Je pense qu’elle s’est horriblement servie de Harry et qu’un jour, il le regrettera. Je pense que cela a détruit sa relation avec sa famille et que cela a fait du mal à la reine», a estimé Donald Trump.

Le républicain a ajouté que, selon lui, Meghan Markle a «manqué de respect» à la reine, «qui est une femme si géniale, une personne historique». L’animosité entre Donald Trump et la duchesse de Sussex ne date pas d’hier. Plus tôt cette année, l’ex-président avait notamment déclaré qu’il espérait que Meghan Markle se présenterait à la présidentielle de 2024, pour qu’il puisse l’affronter.

(L'essentiel/joc)