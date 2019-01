Ado, Adam Driver avait monté un club de combat

Adam Driver a grandi dans l'Indiana et a été très impressionné, avec ses amis, par le film Fight Club (1999). Résultat, comme il l'explique ainsi que le rapporte l'agence WENN, ils ont monté leur propre club de combat. Lorsqu'il était adolescent, Adam Driver a monté, avec ses amis, un Fight Club, inspiré du film sorti en 1999 qui mettait en scène Brad Pitt. Il faut dire que, comme il l'a expliqué ainsi que le rapporte l'agence WENN, il ne se passait pas grand-chose dans son Indiana natal.

«J'ai vraiment aimé le film donc je pensais que ce serait une bonne idée. On s'ennuyait dans notre petite ville de l'Indiana. Il n'y a pas grand-chose à faire et rien de culturel, donc on faisait un peu de la m*rde. Et ça semblait être une bonne idée que de se battre avec ses amis», a-t-il détaillé.

«Nous n'avons jamais fini à l'hôpital»

Heureusement, les coups n'ont jamais été très sérieux. «On s'est blessé, mais rien de grave. Nous n'avons jamais fini à l'hôpital. C'était un Fight Club de quartier amical. (…) Mon ami vivait dans une maison juste à côté de cette salle, appelée Celebrations Unlimited, le genre d'endroit que vous pouviez louer pour les anniversaires et des événements. Il y avait un grand champ derrière et c'est là qu'on allait à la nuit tombée pour se battre. On trouvait ça chouette», a-t-il ajouté.

Depuis, quand Adam Driver se bat, c'est uniquement pour le cinéma.

(L'essentiel/Cover Media)