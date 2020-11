Infecté par le Covid, Jeremih est dans un état grave

Les autorités le rappellent à longueur de journées, le Covid-19 touche également des personnes jeunes et en bonne santé. Dernier exemple en date, le chanteur de R&B américain Jeremih a été pris en charge en soins intensifs à Chicago. L'artiste de 33 ans serait dans un état sérieux. D'après TMZ, le pronostic ne serait pas bon et le chanteur a été placé sous ventilateur.

L'information a d'abord été partagée par 50 Cent et le producteur Hitmaka, avant d'être confirmée par les médias américains. «Il ne va pas bien. Ce foutu Covid, c'est la réalité», a expliqué 50 Cent.

Après l'annonce de cette nouvelle inquiétante, de nombreux artistes ont posté un message de soutien à Jeremih. Parmi eux Chance The Rapper ou encore Big Sean.

Please if you can take a second to pray for my friend Jeremih, he is like a brother to me and he’s ill right now. I believe in the healing power of Jesus so if you can for me please please say a prayer over him