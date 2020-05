Une star du catch meurt en sauvant son fils de l'océan

Il s'appelait Shad Gaspard, et était âgé de 39 ans. Les amateurs de catch le connaissent pour ses exploits lors des événements World Wrestling Entertainment, la plus grande entreprise de catch. Le corps de l'ex-star des rings a été retrouvé mercredi, sur la plage de Venice Beach, à Los Angeles.

L'espoir était réduit à néant plus de trois jours après sa disparition sur cette même plage dimanche. Shad Gaspard avait alors été pris dans un courant avec son fils et plusieurs autres baigneurs. À l'arrivée des secours, il les a suppliés de sauver son enfant.

«L'enfant était conscient que son père ne reviendrait pas»

C'était juste avant qu'une autre vague géante n'emporte le colosse de presque 2 mètres. «La vague l'a propulsé vers le fond et nous ne l'avons pas revu», a expliqué un sauveteur témoin de la scène. Alors que l'enfant était ramené sain et sauf sur la plage, des recherches ont immédiatement été entreprises. En vain.

«L'enfant était assis, visiblement conscient que son père ne reviendrait pas». Le corps de l'ex-star du catch a finalement pu être identifié par la police. Peu après la confirmation de son décès, de nombreux messages d'hommage ont été partagés sur les réseaux sociaux.

Police confirm that LA lifeguards found Shad Gaspard’s body on Venice Beach this morning and he has passed away.



Sending all the love to his family and friends at this terrible time. He left this world making sure his son lived to see another day - that’s the man he was. pic.twitter.com/FMWaNTCcZj