À l'occasion de la Saint-Valentin, nombreux ont été les couples à poster des photos sur les réseaux sociaux. On a pu voir les clichés de Shakira et Gerard Piqué, Cristiano Ronaldo et Georgina, Blake Lively et Ryan Reynolds, Nicole Kidman et Keith Urban ou Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, Vincent Cassel et Tina Kunakey...

Des photos tendres et même si parfois très posées (comme Nabilla) assez naturelles. Sauf pour l'une d'entre elles qui a suscité de nombreux commentaires des internautes.

Celle de l'ancienne championne de tennis, Marion Bartoli et de son mari, le footballeur belgo-marocain Yahya Boumediene. Depuis qu'elle a retrouvé la forme et qu'elle nage dans le bonheur avec son amoureux et leur petite Kamilya, la Française est très active sur les réseaux mais a visiblement du mal à doser certains aspects et notamment les filtres. La photo postée pour la Saint-Valentin en est la preuve.

Si nombre de ses followers ont salué la photo, beaucoup ont été déçus du caractère peu naturel du résultat: «Faut arrêter les filtres ... trop c'est trop ...», «Un carnage le filtre», «Mais kessecé ce filtre? C’est vraiment pas beau Marion, ton mari on dirait une biche égarée dans un manga».

Un internaute conclut: «Le jour où les adeptes des réseaux arrêteront les filtres, beaucoup devront faire face à la réalité et se regarder dans la glace, sans se reconnaître».

(mc/L'essentiel)