Emilia Clarke dévoile les photos de son calvaire

Emilia Clarke est une survivante. En 2011 et 2013, l'actrice qui incarne Daenerys Targaryen dans la série «Game of Thrones» a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux. Invitée dans l'émission américaine «Sunday Morning», sur CBS, dimanche dernier, la Britannique de 32 ans a raconté comment elle a survécu à ses deux hémorragies cérébrales. Elle a aussi dévoilé aux téléspectateurs des photos prises lors de son séjour à l'Hôpital National de neurologie et de neurochirurgie de Londres. La jeune femme y apparaît très affaiblie, avec des électrodes sur la tête et le corps.

Après sa première opération, en février 2011, l'artiste avait souffert d'aphasie, un trouble du langage. «Mon nom complet est Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke. Mais je ne parvenais pas à me le rappeler», explique-t-elle à la journaliste. La comédienne avait été hospitalisée d'urgence après une première alerte. «J'étais à la gym quand j'ai ressenti la plus atroce des douleurs, comme si un élastique me comprimait la tête. Très très vite, j'ai réalisé que je ne pouvais ni me tenir debout, ni marcher. À ce moment, j'ai compris que j'avais une lésion cérébrale», se souvient-elle. Par chance, l'actrice avait pu s'en remettre assez rapidement. Quelques semaines après cette première intervention, elle avait pu reprendre le tournage de la saison 2 de «Game of Thrones».

Malheureusement pour elle, un nouvel AVC l'a frappée deux ans plus tard. «Avec le second anévrisme, une partie de mon cerveau est mort. Si une partie de cerveau ne reçoit pas de sang pendant une minute, elle ne fonctionnera plus. C'est comme un court-circuit», précise Emilia. Désormais guérie, elle a tenu à évoquer ce sujet publiquement. La star soutient d'ailleurs une organisation caritative en faveur des rescapés d'accidents cérébraux.

