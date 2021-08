L'étrange «remariage» de Kim et Kanye sur scène

Kanye West n’est plus à une excentricité près. En pleine émulation artistique, l'artiste a une nouvelle fois proposé une session d'écoute de son album «Donda», toujours pas disponible après des semaines de reports. Une série de rendez-vous manqués qui a fini par agacer certains fans.

Les autres pourront toujours se gargariser des folie de Kanye West. Après avoir déménagé du stade d'Atlanta pour celui de Chicago suite à une sortie en lévitation ou encore bouleversé la tranquillité de plusieurs villes à travers la planète, le fantasque rappeur qui a entamé une procédure pour modifier son nom en «ye» avait décidé de reproduire la maison de son enfance pour la prestation dans sa ville natale.

Les spectateurs n'ont pas été déçus, mais ils ont également retrouvé le Kanye provocateur, adepte des polémiques. West a en effet invité Marilyn Manson et DaBaby. Le premier est mis en cause dans des affaires d'agressions sexuelles tandis que le second subit les foudres pour ses propos homophobes lors d'un récent festival.

Mais c'est assurément l'arrivée de Kim Kardashian sur scène dans une robe de mariée Balenciaga qui a suscité le plus de réactions. Une mise en scène dans laquelle son futur-ex mari semble réitérer ses vœux de mariage. Rappelons que le couple est actuellement en procédure de divorce, ce qui n'empêche pas Kim d'apporter son soutien à Kanye dans son processus de création. De là à imaginer que les deux ex-tourtereaux ont remis le couvert...

#Kanye set himself on fire and remarried Kim in literally two seconds yet here we are, still waiting for the album...

