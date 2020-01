Burger King veut embaucher Harry et Meghan

Parmi les offres d'emploi insolites faites au couple suite à leur décision de s'éloigner de la famille royale et devenir financièrement indépendants, Burger King Argentine a fait très fort. «Chers Duc et Duchesse: vous pouvez désormais chercher votre premier job sans devoir renoncer à la couronne», a annoncé la chaîne de fast-food sur son compte Instagram.

Mais elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, poursuivant son offre alléchante sur Twitter: «Harry, notre famille royale offre des postes à temps partiel», ou encore : «Vous aurez toujours un travail dans notre royaume». Un excellent coup de pub pour la marque, même si l'on sait que les tourtereaux ne sont pas très friands des couronnes en carton.

Le Daily Show animé par Trevor Noah, annonce lui aussi être à la recherche de deux employés «qui parlent un anglais parfait, savent très bien saluer, ont participé à un ou plusieurs mariages impliquant des épées, ont minimum deux ans d'expérience en tant que membre de la famille royale et possèdent un château/manoir disponible pour des soirées professionnelles».

De l'autre côté de l'Atlantique, la police du comté de Surrey, en Angleterre, a aussi misé sur le couple: «Chers Harry et Meghan, nous avons appris que vous êtes à la recherche d'une nouvelle fonction où vos fortes convictions de servir le peuple et la Reine seraient des atouts. Nous sommes proches de Windsor, et Sussex, et nous recrutons...», a-t-elle écrit sur Twitter.

