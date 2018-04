Azealia Banks «vient de se faire violer»

Les 500 000 followers d'Azealia Banks sont sous le choc. Et pour cause: samedi dernier, leur idole a posté un message vidéo sur Instagram où elle dit avoir été agressée sexuellement, quelques heures auparavant. «Je viens secrètement de me faire violer. Je me sens si sale et si idiote», raconte-t-elle avec des sanglots dans la voix.

La rappeuse américaine de 26 ans explique qu'elle «passait simplement un moment» avec quelqu'un, dont elle ne dévoile pas l'identité, quand tout a dérapé. «Les hommes peuvent simplement s'en prendre à vous, vous harceler, vous forcer à dire oui... au point de vous donner le sentiment d'avoir consenti alors que ce n'était pas le cas, alors que vous ne vouliez rien faire, et maintenant vous voilà, impuissante», déplore-t-elle.

Dans son message, Azealia se dit certaine d'avoir été droguée contre son gré. Une personne aurait glissé un sédatif dans sa boisson. «Je n'ai jamais ressenti ce genre d'intoxication de ma vie. Je me suis réveillée avec des fourmis dans la gorge», dit-elle. L'artiste a néanmoins rassuré ses fans en leur disant qu'elle se produirait en concert le lendemain.

Ecoutez le message de la rappeuse posté sur Instagram

(L'essentiel)