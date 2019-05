Il aimerait que son 3e bébé soit (encore) une fille

À 42 ans, Ryan Reynolds s'apprête à être papa pour la troisième fois, avec sa compagne Blake Lively.

Votre épouse, Blake Lively, 31 ans, est enceinte de votre troisième enfant. Voulez-vous un garçon après deux filles?

Je serais tout aussi heureux si notre troisième bébé était aussi une fille (NDLR: Inez, 2 ans et James, 4 ans). J'adore être le seul mec de la maison (rires). Le seul luxe quand on est parent d'enfants en bas âge, c'est le sommeil. Si nous dormons 6 heures d'affilée, je me réveille en sursaut pour aller voir nos filles et m'assurer que tout va bien. En général, mes nuits sont plutôt interrompues une ou deux fois. Mais nous sommes prêts pour bébé numéro 3!

Comment vous organisez-vous avec Blake pour vos tournages respectifs?

Nous ne travaillons jamais en même temps. C'est notre règle en or. Si elle est sur un tournage, je l'accompagne et je suis juste papa. Et lorsque c'est moi qui travaille, Blake me suit avec nos enfants. Il est hors de question que je sois en Asie si elle bosse en Europe de l'Est par exemple. (NDLR : Le couple est marié depuis 2012).

Avez-vous toujours une âme de saltimbanque ou besoin d'une maison familiale?

Nous avons notre cocon près de New-York mais, comme tout artiste, ma maison est là où je suis avec mon épouse et nos enfants. Cela ne me dérange pas de passer 3 mois en Europe de l'Est pour un film tant que ma famille est autour de moi lorsque je rentre de ma journée de tournage.

Allez-vous vous arrêter après votre troisième bébé?

Honnêtement, si cela ne tenait qu'à moi, je pourrais avoir une grande, très grande famille. Mais posez la question à Blake lors de votre prochaine rencontre.

Est-ce que vous avez accepté de tourner «Pokemon, détective Pikachu» pour vos enfants?

Oui et non. Je ne choisis pas mes projets en fonction de cela mais c'est un bonus lorsque je sais que mes enfants pourront regarder papa à l'écran prochainement. Car il faudra encore des années avant qu'elles ne regardent «Deadpool» par exemple.

Êtes-vous un grand fan des Pokemons?

Pas du tout. Je connaissais le phénomène mais j'ignorais les détails de cet univers avant d'être approché pour le film. Je comprends à présent pourquoi autant de jeunes sont accros à ces jeux. Il y a quelque chose d'ultra fun mais aussi un désir immédiat de connaître tous les personnages de ce monde «pokemon» dès qu'on commence à s'y intéresser.

Quelle a été votre préparation pour devenir Pikachu?

J'ai dû apprendre à jouer la comédie dans une combinaison avec des dizaines de caméras miniatures qui filmaient mes moindres gestes. J'avais l'impression que mon âme était aspirée de mon cerveau pour me transformer en petit bonhomme jaune. Maintenant je comprends mieux les comédiens de «Avatar» où ces autres films qui sont entièrement pensés avec des effets spéciaux qui captent les mouvements des acteurs. Voir le résultat sur grand écran est fascinant car Pikachu bouge, marche et gesticule comme moi.

Regardez la bande-annonce de «Pokemon, détective Pikachu», actuellement au cinéma:

(L'essentiel)