Gros coup de gueule sur un sujet sensible à la télé

Lancée par Laurent Ruquier sur les récents attentats en France, la chanteuse de religion musulmane n’a pas mâché ses mots. «Tout ce qui est en train de se passer au nom d’une religion, au nom de ma religion, c’est de l’ordre de l’insupportable. C’est très difficile à accepter», a-t-elle affirmé.

Chimène Badi a expliqué être consciente que sa prise de position pourrait heurter certaines personnes. «À partir du moment où je prends la parole et que je m’exprime sur un sujet aussi sensible en disant que non, ce n’est pas notre religion, que non, je ne suis pas d’accord avec ça, je sais que c’est dangereux pour moi. C’est un choix.»

L’artiste de 38 ans a par ailleurs assuré qu’elle ne changera jamais sa façon d’être et d’agir. «Je fais partie de ces femmes de confession musulmane qui montent sur scène, qui portent des décolletés, qui chantent l’amour. Je me battrai pour continuer à être comme ça», a-t-elle promis aux téléspectateurs d’«On est en direct» sur France 2.

