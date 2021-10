«J'ai été très blessée par ce qui s'est passé», raconte Wanda Icardi sur Instagram. En référence à l'infidélité de son mari avec une actrice argentine. «Une autre famille que tu as ruinée pour une s*****», avait-elle balancé en story il y a 10 jours, avant de réapparaître dans les bras du footballeur quelques jours plus tard. Un épisode où le couple était vraiment à deux doigts de se séparer.

«Chaque jour je demandais le divorce à Mauro», confie-t-elle. Et le footballeur lui a avancé de véritables preuves d'amour. «Quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de retour en arrière, il m'a dit que nous ne pouvions pas continuer comme ça et que si la séparation était le seul moyen de mettre fin à tant de douleur, alors que nous devrions le faire».

«Je n'ai rien si je ne suis pas avec lui»

Elle indique qu'ils sont allés tous les deux chez l'avocat, qu'en deux jours, il a accepté toutes ses conditions et qu'il a signé l'accord. Et puis il a tenté un dernier coup de poker. «Le lendemain, il m'a écrit une lettre comme personne ne m'a jamais écrit». Le footballeur lui souhaitait d'être heureuse «parce que cela le rendrait heureux». Wanda Icardi a «alors réalisé une chose: qu'ayant tout, je n'ai rien si je ne suis pas avec lui». Ce mauvais moment «fortifiera notre couple et notre famille».

La maman de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca et Isabella conclut: «Nous nous sommes à nouveau librement choisis. Je t'aime Mauro Icardi». De son côté, depuis plusieurs jours, le coéquipier de Neymar et Mbappé n'en finit plus de publier des photos de son couple pour déclarer son amour à son épouse.

(mc/L'essentiel)